مسجد الشيخ زايد بعجمان يستضيف نخبة من القرّاء لإمامة المصلين

المصدر: عجمان - البيان

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شهد مسجد الشيخ زايد في عجمان إقبالاً كبيراً من المصلين خلال العشر الأوائل من الشهر الفضيل، وذلك لاستضافة اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان في دورتها 17 لنخبة من قرّاء العالم الإسلامي، لإمامة المصلين طوال الشهر الكريم.

وأكدت مريم المعمري، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، حرص اللجنة على تهيئة المناخ المناسب لأداء المصلين صلاتهم في جو تحيطه الروحانيات، من خلال تلبية متطلباتهم من استضافة قراء من العالم الإسلامي ممن يتمتعون بأصوات عذبة، فضلاً عن توفير سبل الراحة من وجود ساحات إضافية خارج المسجد لتسع الجميع، مع تخصيص أماكن لأصحاب الهمم، ووجود مواقف للسيارات، إضافة إلى تنظيم حالة الدخول والخروج من قبل المتطوعين، مشيرة إلى أن عدد القراء الذين يحيون صلاة التراويح والقيام في مسجد الشيخ زايد 10 قراء على مدار الشهر الكريم؛ حيث بدأ فضيلة الشيخ سعيد الخطيب الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الكريم، ثم أعقبه القارئ الشيخ إسلام صبحي، والقارئ علاء المزجاجي، والقارئ العيون الكوشي على أن يعقبه القارئ الشيخ عادل ريان، والقارئ إلياس الحجري، ومن ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القارئ إسماعيل حسن، والقارئ علي صالح البلوشي، والقارئ حميد المدني، وفي الأيام الأخيرة من الشهر الكريم سيؤم المصلين في صلاة القيام القارئ الشيخ عبدالسلام محمد.

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