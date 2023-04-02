الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع سقوط أمطار نهاراً – انخفاض في درجات الحرارة.

ولفت المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س.

وأوضح أن البحر شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان لأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة:

الاثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئي بوجه عام، وغائم ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

البحر: شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي – تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة على البحر نهاراً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب ليلاً في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الخميس

الطقس: ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئي – وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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