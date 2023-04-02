حملة خيرية إماراتية في سيبيريا الروسية

المصدر: وام

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نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع سِفَارة الدولة لدى روسيا الاتحادية، حملة خيرية وزعت خلالها مساعدات إنسانية على المحتاجين والفقراء في مقاطعة أومسك جَنُوب سيبيريا الروسية.

وتتمثل الحملة الخيرية (حملة كسوة الشتاء للمتضررين من موجة البرد في روسيا الاتحادية) بتوزيع الملابس الشتوية والمواد الغذائية للمحتاجين والفقراء في المقاطعة، وتم تقديم وتوزيع المساعدات الانسانية في المسجد المركزي بالمنطقة، وكذلك خلال زيارات ميدانية إلى بعض الأسر في منازلهم، حيث عبر أهالي المقاطعة عن شكرهم وتقديرهم إلى دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي.

وتقدمت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بالشكر الجزيل للقائمين على إنجاز هذا المشروع الإنساني الخيري ولسفارة الدولة في روسيا الاتحادية لمساعدتها في إنجاحه.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود الدولة ومساعيها الحثيثة لتقديم المساعدات الإنسانية لدول العالم وترسيخاً لمكانتها عالمياً وإيمانًا بمبدأ التعاون والتكافل.

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