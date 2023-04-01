أحمد عمر هاشم الشخصية الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن 26

المصدر: رامي عايش

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أعلن الدكتور سعيد حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن، عن حصول الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، على جائزة الشخصية الإسلامية للدورة السادسة والعشرين لمسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر انعقاد المسابقة في ندوة الثقافة والعلوم بحضور إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وأعضاء اللجنة المنظمة.

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