جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تعلن الليلة عن الشخصية الإسلامية

المصدر: دبي ــ رامي عايش

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تعلن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الليلة عن الشخصية الإسلامية للدورة الحالية من المسابقة.



ويترأس إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة مؤتمراً صحافياً بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الان في مقر انعقاد المسابقة في ندوة الثقافة والعلوم للإعلان عن اسم الشخصية الإسلامية التي اختارتها الجائزة لهذه الدورة من المسابقة بمباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي الجائزة وداعمها الأول.

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