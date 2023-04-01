مجموعة الفردان تدعم حملة "وقف المليار وجبة" بـ 5 ملايين درهم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة الفردان عن مساهمتها بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتسعى الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم.

وتعهدت مجموعة الفردان بتقديم 5 ملايين درهم خلال 5 سنوات للمساهمة في تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام، بما يساهم في إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، ويضمن استدامة العطاء والخير.

- صناعة التغيير..

وقال علي فردان الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: فخورون بالمشاركة في حملة "وقف المليار وجبة" التي تحمل معاني إنسانية وحضارية سامية، لأنها ستسهم في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الجوع حول العالم، باعتباره من أكبر تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: إن الخير والبذل والعطاء نهج راسخ لدى أبناء دولة الإمارات الذين يقدمون نماذج مشرفة وملهمة في العمل الإنساني، إذ تعبر حملة "وقف المليار وجبة" التي تدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام عن الفهم الإماراتي العميق لأهمية المشاريع الإنسانية والخيرية المستدامة في دعم احتياجات الفئات الأقل حظاً في العالم.

- مكافحة الجوع..

وتدعم الحملة جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.

و تنسجم حملة "وقف المليار وجبة" مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى مأسسة العمل الخيري واستدامته، بما يعود بالخير على المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، حيث يقدم أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام دعوة إماراتية مفتوحة إلى العالم من أجل توحيد الجهود لتحقيق الأمن الغذائي للشرائح الأقل حظاً باعتباره مفتاح الاستقرار الاجتماعي في جميع البلدان.

- قنوات التبرع والمساهمة..

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز