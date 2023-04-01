طقس الإمارات غداً.. مغبر وغائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقاً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 20 إلى 40 تصل 60 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة** :** والمد الثاني عند الساعة 00:50

و الجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 05:34.

و في بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى شديد الاضطرب أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 20:26 والمد الثاني عند الساعة

07 :08 والجزر الأول عند الساعة 13:54 والجزر الثاني عند الساعة 02:39.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 19 70 35

دبي 25 21 65 35

الشارقة 26 17 70 35

عجمان 24 20 85 40

أم القيوين 27 17 70 35

رأس الخيمة 29 16 80 30

الفجيرة 30 18 70 20

العـين 27 17 80 20

ليوا 27 15 65 35

الرويس 24 19 70 40

السلع 25 16 60 25

دلـمـا 25 21 85 40

طنب الكبرى 26 20 80 30

طنب الصغرى 26 20 80 30

أبو موسى 26 20 80 30

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