بأصوات إيمانية ندية.. احتدام المنافسات في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: وام

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تواصلت منافسات النسخة الـ 26 من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في يومها الثامن، الذي شهد تلاوة 6 متسابقين ملأت أجواء ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي بالنسمات العطرة، وهزت وجدان الحضور بأصوات إيمانية ندية، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة.

وحضر منافسات اليوم الثامن كذلك، الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة، ورعاة اليوم الثامن، تعاونية الاتحاد، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأعضاء السلك القنصلي الذين حضروا لمساندة متسابقي بلادهم وسماع تلاواتهم، إلى جمع من الجمهور.

وشارك أمام لجنة تحكيم المسابقة كل من إبراهيم صو من ساحل العاج، وسانتيسوك مانكونج من تايلاند، ويوسف هايف محمد راشد من الكويت، وعبدالملك رمضان سليمان من تنزانيا، وأبوبكر صديق جالو من سيراليون، وإسحاق عبدالحافظ فيصل من موريشيوس، وجميعهم يحفظون برواية حفص عن عاصم.

وقام الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة بتسليم درع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى السيدة نانتابورن لاوبونشاروين نائب القنصل العام التايلاندي بدبي، كما قام بتسليم درع الجائزة إلى الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد راعية اليوم الثامن للمسابقة.

وألقى محمد أحمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات رئيس وحدة المسابقات بالجائزة الضوء على عمل وحدتي تقنية المعلومات والمسابقات، والدور المحوري المنوط بهما، حيث حققت الجائزة تقدما كبيرا في مجال تحكيم المسابقات القرآنية عبر تقنية المعلومات، وتقوم منذ سنوات بتقديم خدماتها للمراكز والجهات المعنية بمسابقات تحفيظ كتاب الله، ابتداء من اختيار المحكمين والمتسابقين، مرورا بإعداد الأسئلة وإحصاء درجات المتسابقين وإظهار النتائج، ومتابعة لجنة التحكيم الدولية والتقييمات ومتابعة المتسابقين والنتائج من خلال برنامج التحكيم الإلكتروني الذي تم تصميمه، وهو ما يميز مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم عن باقي المسابقات في العالم .

وقال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد إن تعاونية الاتحاد تحرص على التواجد دائما في مسابقة دبي ومسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كرعاة لفعاليات الجائزة منذ بداياتها وحتى الدورة 26 الحالية، حيث حققا الجائزة نجاحا مبهرا ومتميزا على المستوى الدولي.

وأكد حنبل شافعي المدني رئيس مجلس إدارة مجموعة المدني حرص المجموعة على المشاركة في المبادرات الاجتماعية والإنسانية وهي شريك متعاون مع جائزة دبي الدولية وراعية لمسابقات القرآن الكريم منذ بداياتها، مشيرا إلى أن المسابقة أصبحت محل اهتمام المسلمين في أنحاء العالم، خاصة وأنها تقام في شهر رمضان المبارك شهر القرآن والرحمات الذي له خصوصية في قلوب المسلمين الذين ينتظرونها ويتابعونها في أنحاء العالم.

من جانبها توجهت نانتابورن لاوبونشاروين نائب القنصل العام لتايلاند في دبي بالشكر للجنة المنظمة للجائزة على دعوتها لحضور فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأبدت سعادتها وغبطتها على حسن الاستقبال والرعاية التي يتمتع بها المتسابقون المشاركون في المسابقة بشكل دائم.

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