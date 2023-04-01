طفلة إماراتية تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعادت طفلة إماراتية ، عمرها 18 شهراً ، بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية في مستشفى باراكير الإمارات للعيون في دبي ، وهي الآن تتمتع بصحة جيدة وتتماثل للشفاء .

وفي التفاصيل فقد قدمت عائلة إماراتية في فبراير الماضي إلى مستشفى باراكير الإمارات للعيون في دبي بحثا عن أمل لاستعادة النظر لطفلتهم ذات 18 شهرًا والتي كان يتدهور بصرها باستمرار.

كيس جلدي

وكانت الطفلة تعاني من وجود كيس جلدي فوق الحدقة منذ ولادتها ،وعندما تم إحضارها إلى المستشفى ، كان حجم الكيس 5.3 ملم مما تسبب بفقدان أكثر من 50٪ من بصرها في العين اليسرى وذلك نتيجة الضرر الكبير الذي ألحقه الكيس بالقرنية والذي كان سيؤثر على كامل قدرتها البصرية في حال عدم التدخل الجراحي أو إجراء العملية في الوقت المناسب، الأمر الذي كان سيغير مسار حياتها وحياة أسرتها في حال فقدانها للبصر.

زرع القرنية

والقرنية هي الطبقة الشفافة للعين التي لها شكل القبة، والتي من خلالها يدخل الضوء إلى العين، ولها الدور الكبير في قدرة العين على الرؤية بوضوح وتكون الرؤية في القرنية التالفة ضبابية وغير واضحة.

وعملية زرع القرنية هي الإجراء الجراحي لاستبدال جزء من القرنية بأنسجة قرنية عادة ما تأخذ من أحد المتبرعين في بنك القرنيات. وهو ما يسمى عادة برأب القرنية، وعادة ما يقوم الطبيب بأخذ قياسات العين من أجل تحديد القرنية المناسبة التي ستستخدم لإستبدال القرنية التالفة.

وبعد إجراء عدد من الاختبارات والفحص الطبّي الشامل من قبل الدكتور هرنان أوسوريو ، استشاري طب وجراحة العيون والفريق الطبي في مستشفى باراكير للعيون ، أوصى بإجراء عملية زرع القرنية، وذلك بسبب الضرر التي ألحق بالقرنية والذي قد يسبب فقدان البصر بشكل كامل إن لم يتم اللجوء إلى إجراء عملية زراعة القرنية. مما يعني أن الطفلة كان عليها أن تخضع لعملية جراحية معقدة تحت تأثير التخدير العام .

حالة معقدة

وقال د. محسن سمعان المدير الطبي في مستشفى باراكير : " زرع القرنية هو إجراء جراحي يتم فيه استبدال القرنية المتضررة أو المريضة بأنسجة القرنية المتبرع بها. ويتم تخزين أنسجة القرنية الصحية بشكل عام في بنك القرنية حول العالم. تم إحضار هذه القرنية من بنك القرنيات في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف" كانت الحالة الطبية معقدة حيث توجب في البداية استخراج الكيس من فوق القرنية ومن ثم إزالة القرنية القديمة واستبدالها بالقرنية الجديدة".

وتابع" تطلبت هذه الحالة فريقًا عالي التخصص يضم جراحي عيون الأطفال وطبيب تخدير الأطفال وأخصائي زراعة القرنية.وفي حالات عيون الأطفال ، تختلف الرعاية قبل الجراحة وبعدها عن البالغين. ومن ثم يجب اتخاذ مزيد من العناية والاحتياطات من قبل الوالدين والفريق الطبي المعني".

وأوضح" في 17 فبراير تمت عملية زرع القرنية السليمة بعد إستلام القرنية من بنك القرنيات في امريكا و استمرت الجراحة لمدة ساعتين تقريبًا حيث شارك فيها فريق متعدد التخصصات من الأطباء والفريق الطبي".

وطُلب من الطفلة (ر ن) بعد الجراحة البقاء في المستشفى مع والديها لمدة يوم واحد فقط قبل إخراجها بنجاح في اليوم التالي 18 فبراير.

وعبرت الأسرة عن سعادتها بنجاح العملية وامتنانها للفريق الطبي الذي قام بالعملية .

وقال د.محسن سمعان : "ستستمر رؤية الطفلة في التحسن تدريجياً بعد الجراحة ويتعين علينا مراقبة الحالة ومتابعتها لمده 12 شهراً ، حيث ستكون تحت رعايتنا واهتمامنا الدائمين".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز