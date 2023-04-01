حملة لتوعية ملاك المركبات الثقيلة بمعايير السلامة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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شدد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، على أهمية التزام المركبات الثقيلة المستخدمة لطريق طحنون بن محمد، (دبي – العين E66 ) وفي الاتجاهين، بالأوزان والأوقات المحددة لاستخدام الطريق، واتباع القوانين والاشتراطات التي تسمح باستخدام هذا الطريق، وعدم تجاوز الوزن المسموح به (45 طناً) تجنباً للمخالفات، انطلاقاً من الحرص على تعزيز مستويات الأمن والسلامة على طرق الإمارة، حيث أوضح المركز أن عدم الالتزام باللائحة التنظيمية لنقل البضائع بإمارة أبوظبي، سيعقبه مخالفات على الشاحنات التي تعبر البوابة الذكية لرقابة المركبات الثقيلة.

وضمن حملة توعوية تهدف إلى تعزيز وعي ملاك ومشغلي المركبات الثقيلة بمعايير الأمن والسلامة، وجه مركز النقل المتكامل رسائل نصية لإرشاد وتوجيه السائقين المستهدفين، مشيراً إلى أن المخالفات الواردة وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي متوفرة على الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل – المنشورات:

https:/‏‏/‏‏www.itc.gov.ae/‏‏Media/‏‏Publications، وفي نفس الوقت أوضح أنه بإمكان المتعاملين التقدم بطلب تظلم على أي مخالفة تتعلق بنقل البضائع عبر منصة «تم» للخدمات الحكومية المتكاملة، تحت عنوان «طلب تظلم على مخالفات النقل»، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ المخالفة.

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