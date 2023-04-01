مسؤولون: التعيينات القيادية الجديدة عهد جديد في مسيرة التقدم

المصدر: أبوظبي - البيان

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رفع رؤساء الدوائر والمؤسسات والجهات المحلية ومسؤولون في حكومة أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة القرارات التي منح من خلالها ثقته الغالية إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.

وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وتعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وتعيينه ولياً لعهد إمارة أبوظبي ورئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وأكدوا أن التعيينات القيادية الجديدة تضع اللبنة الأساسية لبناء عهد جديد في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار تعزيزاً لمكتسباتنا الوطنية.

هنأ الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، سمو الشيوخ بهذه الثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

متمنياً لهم ولأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف الوطنية ومواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية بما يتماشى ورؤية قيادتنا الرشيدة ويحقق ما يصبو إليه المواطن من تطلعات وطموحات تضمن ترسيخ مكانة الدولة بين الأمم كأفضل وجهة للرخاء والاستقرار.

وقال: «نفتخر بالتعيينات القيادية الجديدة، ونهنئ سمو الشيوخ على هذه الثقة الغالية لقيادتنا الرشيدة التي تضع اللبنة الأساسية لبناء عهد جديد من مواصلة مسيرة التقدم والازدهار تعزيزاً لمكتسباتنا الوطنية».

مسيرة التقدم

وهنأ جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، سمو الشيوخ بهذه الثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لهم التوفيق والسداد على حمل الأمانة وثقة صاحب السمو رئيس الدولة وخدمة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة التقدم والنماء والاستدامة ولدولتنا الغالية دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة.

وقال: «تأتي الثقة الكريمة التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اَل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأصحاب السمو الشيوخ استمراراً للنهج المؤسسي المستقر الذي اتبعه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان اَل نهيان تغمده الله بواسع رحمته، سائلين الله عز وجل أن يكونوا خير سند وعون لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة».

تنمية

من جانبه قال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: تعكس التعيينات القيادية الجديدة الرؤية الاستشرافية للقيادة نحو الـ 50 عاماً المقبلة، وتُعد استكمالاً لمسيرة التنمية والنهضة والازدهار والريادة للوطن.

نماء

وقال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي: إن التعيينات القيادية الجديدة تدشن حقبة جديدة من الازدهار والتطور وتسهم في دفع مسيرة الإمارات الحضارية والتنموية ومواصلة تحقيق الإنجازات الرائدة عالمياً في مختلف المجالات والقطاعات خلال الـ 50 عاماً المقبلة.

نجاح

وهنأ خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية سمو الشيوخ بهذه الثقة الغالية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لهم ولأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي دوام التوفيق والنجاح في تحقيق رؤية دولة الإمارات المستقبلية ومواصلة مسيرة الاتحاد الحافلة بالإنجازات.

وأضاف: «إن التعيينات القيادية الجديدة، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انعكاس لرؤية سموه السديدة، التي تستمد قيمها من مدرسة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل تحت القيادة الرشيدة نحو مستقبل واعد ومزدهر».

تنمية

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة: في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الجديدة، سنعمل في دائرة الثقافة والسياحة بلا كلل لترجمة هذه الرؤية والمساعدة في تحقيقها بكل الوسائل الممكنة ومع التزامنا المتجدد، نواصل التقدم نحو مزيد من النماء والازدهار لشعبنا، وخلق مستقبل أكثر إشراقاً لشبابنا وأجيالنا القادمة.

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي: إن التعيينات القيادية الجديدة ترسي ركائز مستقبل الوطن وتعزز ريادته لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطن الخير والعطاء، ونسأل المولى عز وجل أن يُسدد خطاهم ويوفقهم لتأدية مهامهم لما فيه خير الوطن.

جيل المستقبل

وهنأت سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، سمو الشيوخ بهذه الثقة الغالية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدة أن قطاع التعليم في إمارة أبوظبي سيواصل مسيرته، بفضل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، لتمكين جيل المستقبل من تحقيق كامل إمكانياتهم، من خلال تعزيز مهاراتهم وصقل كفاءاتهم لمواكبة تحديات المستقبل، والإسهام في قيادة اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

وأضافت: نهنئ بكل الفخر سمو الشيوخ لتعيينهم في مناصبهم الجديدة.. رؤيتهم وثبات عزيمتهم لتطوير دولتنا وإمارة أبوظبي تدفعنا للعمل لتحقيق المزيد من النمو والازدهار.

تطلعات

وهنأ محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، سمو الشيوخ بهذه الثقة الغالية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لهم ولأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي التوفيق في مهامهم، مؤكداً أن هذه الثقة الكريمة ستكون حافزاً لهم ولنا جميعاً لبذل المزيد من العطاء لبناء مستقبل واعد لأجيالنا الحالية والقادمة بما يحقق طموحات وتطلعات أبناء الوطن.

وأضاف: التعيينات القيادية الجديدة تعكس الفكر المتفرد والحكمة الاستثنائية والرؤية القيادية الفذة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: تشكل التعيينات القيادية الجديدة انطلاقة لآفاق جديدة في مسيرة دولة الإمارات، بدفع رحلة الاتحاد والوصول بها إلى أعلى درجات المجد، والمضي قدماً في الانتقال بالدولة إلى خطى عالمية جديدة.

نهضة

وأكد المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من شأنها الإسهام في تعزيز نهضة الإمارات وتقدمها ودفع مسيرتها نحو آفاق واسعة.

وقال البادي: إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، قرارات مباركة تصب في صالح تعزيز نهج الريادة الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ».

ريادة

وقال منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: تجسد التعيينات القيادية الجديدة التطلعات والرؤى الطموحة للقيادة الرشيدة وعزمها على السير قدماً في مسيرة التنمية والازدهار .

وقال سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: التعيينات القيادية الجديدة تعكس النظرة الاستشرافية للقيادة الرشيدة في مواصلة نهج العطاء والبذل واستكمال مسيرة الرخاء والنماء لدولة الإمارات وشعبها، بما يحقق أهدافنا الوطنية ويترجم تطلعاتنا الطموحة على أرض الواقع.

وهنأ أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، سمو الشيوخ بهذه الثقة الغالية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومتمنياً لهم ولأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دوام التوفيق والنجاح في خدمة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة ودولة الإمارات لتحقيق المزيد من الريادة.

وأضاف: بهذه التعيينات القيادية الجديدة نمضي قدماً في مرحلة جديدة لمسيرة مستمرة من البذل والعطاء بروح الفريق الواحد، بما يلبي رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة ويحقق المستهدفات الاستراتيجية للوطن ويرسخ ريادتها ومكانتها بين الأمم.

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