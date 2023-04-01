مسؤولون: مسيرة مباركة لاستشراف المستقبل

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هنأ مسؤولون في دبي قيادة وشعب الإمارات، بقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وثقته الغالية بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، وأكدوا أن هذه القرارات تعكس رؤية صاحب السمو رئيس الدولة الحكيمة، للمضي قدماً في مسيرة الإمارات المباركة لاستشراف المستقبل، وتمهد الطريق لمرحلة جديدة من التمكين والريادة.

وقال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «نُبارك لسمو الشيوخ هزاع بن زايد وطحنون بن زايد ومنصور بن زايد آل نهيان وخالد بن محمد بن زايد آل نهيان الثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

والتي تؤكد على النهج والفكر الحكيم لقيادتنا الرشيدة التي تستشرف المستقبل لتستكمل مسيرة التقدم والازدهار والنهضة والاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة».

وأضاف: «نستبشر خيراً في أن القادم أفضل لدولتنا الحبيبة بوجود قيادة حكيمة ذات رؤية طموحة تتطلع للوصول بالإمارات إلى أعلى المراكز ضمن أفضل المؤشرات العالمية، والتي تعمل من أجل تحقيق وثيقة مبادئ الخمسين، التي أكّد عبرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ أن الإمارات وجهة واحدة، واقتصاد واحد، وعلم واحد، ورئيس واحد، وسيعمل الجميع كفريق واحد خلال الخمسين سنة المقبلة».

تهنئة

ورفع طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى القيادة الرشيدة على القرارات القيادية الجديدة.

وأكد طارش المنصوري إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ستظل دائماً خفاقة شامخة تحمل عنواناً للتقدم والازدهار وتواصل ما بناه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وضع لبنات قوية بكل حكمة وتدبر للوصول إلى الريادة لتكون دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة أفضل دولة في العالم في جميع المجالات.

ريادة

وتوجه معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على تعيينه نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.

وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم لما فيه خير الإمارات وشعبها.

وأشار معاليه إلى أن قرارات رئيس الدولة، حفظه الله، تأكيد على مواصلة التجربة الرائدة والمتميزة التي أرسى ركائزها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن مسيرة الاتحاد اليوم تكتسب زخماً جديداً، ودفعة قوية باتجاه آفاق جديدة ومراتب متقدمة من النجاح والتميز في كافة المجالات.

خير الوطن

ومن جانبه قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: نستشرف عهداً متجدداً من الإنجازات نمضي فيه بخطى واثقة نحو النهضة والازدهار بقيادة سموهم وفي ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ومن جهتنا، نؤكد بأن القطاع الصحي الأكاديمي سيواصل جهوده الدؤوبة في هدي القيادة الرصينة لتعزيز مكانة الإمارات في ميادين الصحة والعلم والمعرفة والبحث العلمي.

رؤية ثاقبة

وإلى ذلك أكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن التعيينات القيادية الجديدة تأتي لدعم المسيرة وتحقيق تطلعات قيادة الدولة الحكيمة في رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.

وقال إن شعب الإمارات يثق في حكمة القيادة السياسية الرشيدة وهذه التعيينات القيادية الجديدة تعبر عن رؤية ثاقبة للمستقبل، وتهدف لتمكين جيل جديد من القادة لمواصلة مسيرة الوطن وتحقيق رفعة شعب الإمارات والمحافظة على مكتسباته التي تحققت خلال مسيرة الاتحاد خلال العقود الماضية.

وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

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