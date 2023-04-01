محمد بن زايد يتلقى تهاني القادة العرب بالتعيينات القيادية الجديدة

المصدر: أبوظبي- وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» امس اتصالاً هاتفياً من أخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ..

هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات.. سائلاً المولى عز وجل أن يبارك هذه الخطوات لما فيه الخير للإمارات وأهلها وتعزيز مسيرتها الحضارية وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من تنمية ورفعة وتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة.

روابط متجذرة

وهنأ الملك عبد الله الثاني بهذه المناسبة..القيادات الجديدة بالثقة الغالية التي أولاها إياهم صاحب السمو رئيس الدولة وبمباركة إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ..

معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تأدية المهام الموكلة إليهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وشعبهم. وأكد عبد الله الثاني على الروابط الأخوية المتجذرة التي تجمع الأردن مع دولة الإمارات والحرص المتبادل على ترسيخها.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لأخيه الملك عبدالله الثاني وتقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبر عنها تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها متمنياً للأردن الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء ودوام الاستقرار.

تضامن وتعاون

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة، التي أجراها سموه في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.وقال الملك محمد السادس:

«إنني لأدعو الله عز وجل أن يسدد خطاكم، وأن يلهمكم موصول التوفيق في مهامكم الجليلة، لتحقيق تطلعات شعبكم الشقيق إلى مزيد من التقدم والرفعة والعلاء، مشدودي الأزر بولي عهدكم، الذي، لي كامل اليقين، أنه سيكون نعم السند والعضد لسموكم».

وأضاف: «أغتنم هذه المناسبة، لأتقدم إلى سموكم بتحياتي الحارة، مجدداً لكم اعتزازي العميق، بما يجمعنا شخصياً من وشائج الأخوة المتينة، والمودة الصادقة، وبما يربط شعبينا الشقيقين من علاقات متميزة، قوامها التضامن الفاعل والتعاون البناء، سائلاً العلي القدير أن يشملكم بحفظه على الدوام، ويمتعكم بمديد العمر وسابغ الصحة والهناء».

استقرار ورخاء

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية من محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي. وقال: «نسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم نحو تحقيق ما تصبون والشعب الإماراتي الشقيق من أهداف وتطلعات، وتحقيق المزيد من التقدم والاستقرار والرخاء».

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