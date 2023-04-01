فاطمة الشامسي.. 24 عاماً من التميّز الشرطي

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض

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توجت الرائد الدكتورة فاطمة عبيد الشامسي رئيس قسم الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة عجمان بالمركز الأول في جائزة المرأة الملهمة (ضابط العام) في جوائز القمة الشرطية العالمية 2023، وذلك بعد ترشحها للجائزة ضمن فعاليات أعمال القمة، بقدرتها على تخطي العقبات وتحويل التحديات إلى فرص للنجاح.

مستثمرة في ذلك مهاراتها القيادية المتفردة طوال 24 عاماً من العمل في المجال المهني، فقد تدرجت في عدة وظائف، حتى شغلت منصب رئيس قسم الشرطة المجتمعية، وقدمت مبادرات مرتبطة بحياة الإنسان، منها «بصمات شبابية» و«مستقبلك بين يديك»، كما حازت 16 وساماً.

تحديات

وقالت الدكتورة فاطمة الشامسي إنها التحقت بالقيادة العامة لشرطة عجمان في العام 1998، وإنها حاصلة على تقدير امتياز في دكتوراه فلسفة القانون وفي ماجستير القانون العام والبكالوريوس.

وفي دبلوم العلوم الشرطية من كلية الشرطة بأبوظبي، لافتة إلى أنها واجهت العديد من التحديات، أبرزها تحدي تحقيق مفهوم الشرطة المجتمعية وأبعاده الأساسية، فوظفت خبراتها وقيادتها لفريق العمل لمواجهة التحدي من خلال تحقيق مفهوم الشراكة مع المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات، فرسخت الشراكة مع الدوائر الحكومية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية وخلق تعاون بناء لخدمة المجتمع.

تعزيز

وأوضحت أنها قدمت مبادرات مجتمعية مرتبطة بحياة الإنسان منذ الولادة حتى الوفاة، الأولى مبادرة مجتمعية استباقية «مبروك ما ياك» مرتبطة بأول حدث للإنسان وهي الولادة بتقديم الهدايا العينية والتهنئة لأهل المولود في المستشفى، والثانية «بصمات شبابية» مرتبطة بتهنئة أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارة وتقديم الهدايا لهم ولأقاربهم، والثالثة «مستقبلك بين يديك» لتحسين سلوك بعض الطلبة، والرابعة «مبروك ما دبرت» مرتبطة بتقديم باقات ورد للأزواج الجدد، والخامسة «إكرام الراحلين» من خلال خدمة ذوي المتوفين من جميع الجنسيات.

مجالس الأحياء

وطبقت فكرة مجالس الأحياء التي تساعد الشرطة في حل قضايا المجتمع ودراستها وإيجاد الحلول لها من خلال التعاون المشترك مع أعيان المناطق السكنية في عجمان.

إضافة إلى إقناع المجتمع بأنهم شركاء الشرطة في تحقيق الأمن والسلامة وتحقيق الأمن بالتعاون الطوعي للمجتمع مع جهاز الشرطة، كما عملت على دراسة سلوكيات المجتمع تجاه الشرطة والتحديات، وبناء على مخرجاتها تمكنت من إشراك المجتمع في التعاون من أجل تحقيق الأمن والسلامة وجودة الحياة، كما أنها أعدت 12 بحثاً ودراسة في عدد من المجالات الشرطية والقانونية والمجتمعية.

16 وساماً

ونفذت فاطمة الشامسي العديد من المبادرات المجتمعية التي كان لها الأثر في تحقيق الشعور بالأمان، كما فازت بالمركز الأول بجائزة القيادات النسائية المتميزة في جائزة «فايجنيباوم» للتميز القيادي بجامعة حمدان بن محمد الذكية 2022، وحصدت 16 وساماً وميدالية وفازت بجائزة أفضل موظفة حكومية 2020 بحكومة عجمان و5 جوائز في الابتكار في خدمة المجتمع.

لافتة إلى أن شرطة عجمان تعمل على دعم المرأة العاملة في السلك الشرطي، كما تدعم كافة الوحدات الشرطية، منها فريق العمل في الشرطة المجتمعية، فأثمر ذلك الدعم 147 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، منها «7» جوائز مجتمعية أبرزها جائزة درع التميز الذهبي في المسؤولية المجتمعية من جامعة الدول العربية مرتين.

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