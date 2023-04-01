تعزيز الوعي بالسلامة المرورية بأبوظبي

المصدر: ( أبوظبي - البيان )

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شاركت إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي بتعزيز الوعي بالسلامة المرورية خلال رمضان في محاضرة بعنوان «كيف نستقبل رمضان» في مجلس مدينة زايد برعاية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومشاركة مستشفيات الظفرة والهيئة العامة للأوقاف وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأكد العقيد محسن المنصوري مدير إدارة مرور منطقة الظفرة بمناسبة شهر رمضان حرص شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء على تحقيق السلامة المرورية.

وألقى المحاضرة النقيب مهدي الأحبابي مدير فرع العلاقات العامة بمرور منطقة الظفرة داعياً السائقين إلى الالتزام بقانون المرور والسرعات المقررة.

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