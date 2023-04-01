30 أسرة في معرض إنتاج الرمضاني بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، فعاليات «معرض إنتاج الرمضاني» في دورته الثامنة، والذي ينظمه مركز «إنتاج» التابع للدائرة ويستمر حتى 3 أبريل المقبل في ضاحية مويلح، حيث تشارك في المعرض 30 أسرة منتجة، من مستحقي الضمان الاجتماعي.

وقالت مريم الحمادي مدير «إنتاج»: يضم المعرض 20 ركناً والذي يتم فيه عرض منتجات الأسر وأعمالهم من خلال باقات «إنتاج» مشيرة إلى أن المعرض هو فرصة جديدة لتسويق منتجات وعرضها على زوار المعرض.

وأكدت الحرص على تنويع برامج المعرض لتشمل كافة أفراد الأسرة للاستفادة من الأجواء الرمضانية، والفوز بجوائز والهدايا على المشتريات فمقابل 400 درهم يحصل العميل على مئة درهم عن مشترياته، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة المصاحبة للمعرض، والتي تتمثل في ورش لتعليم مهارات الطبخ وتعلم حرف واكتساب مهارات حرفية متنوعة، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات الترفيهية والهدايا لزوار المعرض.

ويهدف معرض إنتاج إلى تحسين أوضاع الأسر من ذوي الدخل المحدود، من أعضاء المركز، إيماناً من دائرة الخدمات الاجتماعية بضرورة فتح المجال أمامهم للمشاركة في فعاليات المجتمع، والمساهمة في تذليل العقبات المادية بتوفير مدخول مادي يساعدهم ويمكنهم من تعزيز قدراتهم من خلال الإنتاج المنزلي.

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