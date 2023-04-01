بلدية الذيد: 1012 حملة تفتيشية ومخالفة وإنذر 115 منشأة غذائية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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كثّف قسم الصحة العامة في بلدية الذيد حملاته التفتيشية على المنشآت والمحال التجارية، حيث نفذ 1012 زيارة تفتيشية نتج عنها 115 مخالفة وإنذاراً لمحال غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، منها تحرير 8 مخالفات، وإنذار 107 منشآت غذائية، ومصادرة 32 من المواد الجافة والسائلة منتهية الصلاحية والتي لا تصلح للمداولة والبيع، وتأتي هذه الجهود والزيارات بهدف التأكد من التزام المنشآت الغذائية التابعة لمدينة الذيد بمعايير وقوانين سلامة الأغذية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة العامة في البلدية، أن التحضير لاستقبال الشهر قد بدأ مع بداية مارس وذلك من خلال تأهيل وتهيئة مفتشي قسم الصحة العامة من خلال عقد دورات تنشيطية للمفتشين لشرح شروط تقديم الأطعمة في الأماكن المكشوفة والعرض الخارجي وتنظيم دورات توعية للعاملين في هذه المؤسسات الغذائية بمدينة الذيد، وأهم المخالفات التي يمكن رصدها في شهر رمضان المبارك وإجراء التمارين النظرية لتحديد مدى تمكن المفتشين من شروط العرض الخارجي.

اشتراطات

وقال الطنيجي: إن المفتشين خلال زياراتهم يركزون على مجموعة اشتراطات صحية، منها التزام المؤسسات الغذائية بتطبيق الاشتراطات اللازمة في عرض وتداول وحفظ المواد الغذائية للشهر الفضيل، والتوعية بمخاطر وعدم اتباع طرق الحفظ السليمة للمواد الغذائية، بالإضافة إلى تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمعروضات الرمضانية لضمان السلامة الغذائية وحسب القوانين المتبعة.

جودة

وأشار رئيس قسم الصحة العامة في بلدية الذيد إلى أن الأطعمة المقلية يكثر استهلاكها في شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن القسم سيركز على جودة الزيوت المستخدمة في قلي الأطعمة والتأكد من أماكن تخزين وتحضير الأطعمة، إضافة إلى التأكد من تغطية الأطعمة التي تباع على حرم الطريق ومن التزام العاملين بالنظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس.

وأكد الطنيجي أهمية التواصل بين الجمهور وقسم الصحة العامة، للرد على استفساراتهم أو بلاغاتهم الخاصة بالمؤسسات الغذائية من خلال التواصل مع الرقم 993 أو 068020993.

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