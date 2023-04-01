بحث تعزيز التعاون بين «شرطة دبي» وسفارة وقنصلية إيطاليا

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وجوزيبي فينوكيارو القنصل الإيطالي العام في دبي، وذلك في نادي ضباط الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي وسفارة وقنصلية إيطاليا في الدولة، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بالسفير والوفد المرافق له، مؤكداً أن شرطة دبي ومن خلال منظومتها، تعمل بشكل دائم على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات بما فيها الجهات الدبلوماسية.

ومن جهته، أشاد السفير الإيطالي بالمستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسمعة العالمية التي تحظى بها الدولة في الأمن والأمان، متقدماً بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على مستوى التعاون الدائم والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

وبعد اللقاء، اصطحب معالي الفريق المري، السفير والوفد المرافق في جولة تعريفية في نادي ضباط الشرطة.

وفي ختام اللقاء، تبادل معالي الفريق المري، ولورنزو فانارا، الدروع التذكارية، بمناسبة الزيارة التي تأتي في إطار الزيارات الرسمية التي تقوم بها الهيئات الدبلوماسية للقيادة العامة لشرطة دبي.

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