متابعة مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية

المصدر: مسقط - البيان

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أشاد أعضاء مجلس إدارة شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، بالدعم الذي توليه قيادة البلدين لمشروع شبكة السكك الحديدية، الذي يربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، ما يعزز من سير عمل المشروع وتطويره ليسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية المشروع المشترك الذي يشكل محطة جديدة في العلاقات المشتركة بين البلدين تسهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع وتوفير فرص عمل مجزية للكفاءات من البلدين، ما يسهم في تحقيق مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز روابط الأخوة بين الجانبين من خلال تطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفق أعلى مستويات السلامة والأمان والكفاءة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد مؤخراً في مسقط، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، والمهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «عُمان والاتحاد للقطارات»، وأعضاء مجلس الإدارة لاستعراض ما حققته الشركة وأهم المستجدات والأبحاث والدراسات التي نفذتها خلال الفترة الماضية.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع على سير الأعمال لمسار الشبكة المشتركة، ونتائج المراجعات والدراسات والتصاميم الهندسية والأنظمة لتوفير حلول هندسية تستند إلى المعايير الدولية والمصممة لتلائم تحديات الظروف البيئية.

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