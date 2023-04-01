600 سلة غذائية ضمن المبادرة الرمضانية لمجلس الطوية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أطلق مجلس الطوية بمنطقة العين مبادرة «السلة الرمضانية» وذلك تحت رعاية مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإمارات للسرطان، ودار زايد للثقافة الإسلامية. وشارك في المبادرة 30 متطوعاً قاموا بإعداد وتوزيع 600 سلة رمضانية على الحالات المحتاجة من الجهات المتعاونة، إضافة إلى الأسر المتعففة، وذلك لضمان توفير احتياجاتهم الغذائية والمعيشية خلال الشهر المبارك، وتأكيداً على نشر ثقافة التطوع، ما يدعم قيم التكافل الاجتماعي، وينشر البهجة في نفوس الفئات والشرائح المستحقة.

وفي هذا الإطار قال إبراهيم ناصر الشامسي، رئيس المبادرة لـ«البيان»: تأتي استمراريتنا في إطلاق الحملة في العام الثالث على التوالي تأكيداً على السير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في العمل الإنساني، وتحقيقاً لأهداف الحملة ورؤيتها في تقديم ودعم العمل الخيري وتوفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة خاصة في شهر رمضان المبارك. حيث اجتهد 30 متطوعاً من مختلف الأعمار في تجهيز وتوزيع 600 سلة رمضانية للفئات المستهدفة في منطقة العين. وتجدر الإشارة إلى أن المير الرمضاني يعتبر من أهم المشاريع الرمضانية التي يحرص مجلس الطوية على توفيره خلال الشهر الكريم، لكي تستطيع الأسر والفئات الأكثر حاجة في المجتمع تأمين احتياجاتها الغذائية من المواد الضرورية.

وأضاف: سيواصل مجلس الطوية إعداد وتنسيق وإطلاق شتى المبادرات الخيرية والإنسانية والمجتمعية، حيث ستتضاعف الجهود لتحقيق القيم والمبادئ الإنسانية التي تستهدف شتى الشرائح المجتمعية.

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