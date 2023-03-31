شرطة أم القيوين تفعل جهاز الضبط الآلي عند خطوط المشاة على شارع الملك فيصل

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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فعلت القيادة العامة لشرطة أم القيوين الضبط الآلي لغير الملتزمين بوقوف المركبات عند خط المشاة، والسماح لهم بالعبور على شارع الملك فيصل مقابل اللولو هايبر ماركت، وسيتم تفعيله اعتبارا من 3 -4-2023.

خسائر

وأكدت القيادة العامة لشرطة أم القيوين أن ذلك يأتي تجسيداً للدور الكبير لوزارة الداخلية في الحفاظ على سلامة السائقين ومرتادي الطريق، إضافة إلى نشر الأمن والأمان على الطرقات، كما يأتي التفعيل تفادياً للحوادث المرورية - خصوصاً – حوادث الدهس، ما يترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات والتي يتسبب فيها بعض السائقين نتيجة عدم إعطاء الأولوية للمشاة أثناء العبور.

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