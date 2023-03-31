شرطة دبي تنظم محاضرة دينية لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، محاضرة دينية للموظفين تزامناً مع شهر رمضان المبارك، ألقاها فضيلة الشيخ عبدالكريم البلوشي مدير برنامج الدراسات الإسلامية واللغة العربية في جامعة جميرا بدبي، بحضور بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية وعدد من الضباط وأفراد الشرطة.

وتطرق فضيلة الشيخ عبدالكريم البلوشي في المحاضرة التي حملت عنوان: «الموظف في رمضان» إلى أهمية تعزيز مفهوم التعامل لدى الموظف، والذي يجب أن يكون في 3 مسارات أولها: التعامل مع الله من خلال تأدية العبادات والمواظبة عليها، وثانيها التعامل مع النفس والذات من خلال تعزيز الوازع الديني، وثالثاً التعامل مع الناس والآخرين من خلال الحرص على الأمانة، وخدمة الناس، والتبسم في وجوههم، والتواضع، وغيرها من القيم التي يحث عليها الدين الإسلامي.

واستعرض فضيلة الشيخ البلوشي أهمية الصيام في شهر رمضان المبارك على المستوى النفسي والجسدي، مؤكداً على أهمية الدعاء في شهر المغفرة والرحمة.

وفي ختام المحاضرة، أجاب فضيلة الشيخ البلوشي على أسئلة الحضور في المحاضرة.

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