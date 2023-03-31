استمرار استقبال طلبات المشاركين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه

المصدر: وام

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تتواصل عمليات المشاركة في فئات جوائز التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها التاسعة "دورة عام الاستدامة" حيث يستمر التسجيل حتى منتصف شهر رمضان الفضيل.

ويتم استقبال المشاركات من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة ( www.tahbeer.ae) أو من خلال تطبيق الواتساب عبر رقم الهاتف (00971545509914 ) في فئات الجائزة الثلاثة وهي الترتيل المفتوحة لكافة المسلمين من كافة أنحاء العالم والخطابة المقتصرة على المسلمين من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفئة مسابقة الخريطة الذهنية لقيم الاستدامة من القرآن الكريم التي هي إيضاً مفتوحة لكل الجنسيات من كافة أنحاء العالم.

وتدعو اللجنة المنظمة العليا للجائزة لكافة المبدعين ومن أصحاب الاصوات الجميلة في الترتيل ومن لديهم ملكة الخطابة للمشاركة في فئات الجائزة ، كما تتيح جديد الجائزة وهي مسابقة الخريطة الذهنية إلى التفكر في معاني القرآن الكريم والبحث في علومه في موضوع الاستدامة وحماية الإنسان والبيئة لتشكيل الخريطة الذهنية من خلال رسم باليد أو عبر تطبيقات الحاسوب المختلفة .

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