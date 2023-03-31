سفير إيطاليا يشيد بالسمعة العالمية التي تحظى بها الإمارات في الأمن والأمان

المصدر: وام

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بحث معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي مع سعادة لورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي وسفارة وقنصلية إيطاليا في الدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء التي تم في نادي ضباط الشرطة بحضور، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وجوزيبي فينوكيارو القنصل الإيطالي العام في دبي وعدد من كبار الضباط.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن شرطة دبي ومن خلال منظومتها، تعمل بشكل دائم على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات بما فيها الجهات الدبلوماسية.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالمستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات، والسمعة العالمية التي تحظى بها الإمارات في الأمن والأمان، متقدماً بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على مستوى التعاون الدائم والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

واصطحب معالي الفريق المري، السفير والوفد المرافق في جولة تعريفية في نادي ضباط الشرطة.

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