"طلبات الإمارات" تتيح لمستخدمي منصتها الذكية المساهمة في "وقف المليار وجبة"

المصدر: وام

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أعلنت شركة "طلبات الإمارات"، شركة التكنولوجيا المحلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دعمها لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في شهر رمضان بشكل مستدام.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تدعم فيها شركة "طلبات" حملات إطعام الطعام الرمضانية، حيث توفر هذا العام لمستخدمي تطبيقها التبرع عبر خطوات بسيطة وسهلة، بقيمة عدد من الوجبات بدءاً من 10 دراهم إلى 50، و100، و300، و500 درهم، لدعم حملة "وقف المليار وجبة"، التي تسعى لمكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم.

وقالت تاتيانا رحّال، المديرة العامة لدى "طلبات الإمارات": "يسعدنا التعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لدعم حملة "وقف المليار وجبة" المتزامنة مع شهر رمضان الكريم والتي تسلط الضوء على قيم العطاء والكرم التي غرستها قيادتنا الرشيدة في المجتمع، وجهودها الحثيثة لتقديم المساعدات الغذائية الأساسية للفئات المحتاجة في جميع أنحاء العالم".

وأضافت : "انطلاقاً من مكانتها الرائدة والتزامها بالمسؤولية المجتمعية، تسعى طلبات لتصبح مصدر إلهام في القطاع من خلال استخدام منصتنا لأسباب نبيلة في مجال الأعمال الخيرية. ونحن ممتنون جداً لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة بالتوصل إلى حلول لمعالجة أزمة الأمن الغذائي، والتي تأتي ضمن أولويات جهود المسؤولية المؤسسية للشركة. ويتيح التعاون مع الشركاء الموثوقين من الجمعيات الخيرية ترك أثر إيجابي دائم، ونتطلع لاستمرار هذا التعاون".

وتسعى حملة "وقف المليار وجبة" إلى توفير شبكة أمان غذائي مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم. كما أنها تساهم وتضاعف جهود دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.

ويمكن التبرع لمبادرة "وقف المليار وجبة" من خلال تحميل تطبيق "طلبات" من متجر جوجل بلاي أو متجر آبل أو متجر هواوي AppGallery والبحث عن "وقف المليار وجبة" على شريط البحث في التطبيق أو الضغط على مجموعة "تبرع الحين" الموجودة على الصفحة الرئيسية في التطبيق واختيار "وقف المليار وجبة".

وبالإضافة إلى إمكانية التبرع عبر تطبيق "طلبات"، تواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae ..فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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