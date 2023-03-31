شركة JETEX تساهم بـ5 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»

المصدر: وام

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أعلن عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة JETEX ، المتخصصة في مجال الطيران الخاص وتتخذ من دبي مقراً لها، عن مساهمتها بــ5 ملايين درهم خلال خمس سنوات دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتأتي مساهمة الشركة في الصندوق الوقفي، في سياق التفاعل الكبير من قبل كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مع حملة "وقف المليار وجبة"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتستهدف توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأقل حظاً حول العالم.

وقال عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةJETEX .. إن الإقبال على المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" يعكس قيم العطاء والتضامن والتكافل الراسخة في مجتمع الإمارات"، مؤكداً أن دعم الشركة للحملة ينطلق من مسؤوليتها المجتمعية والتزامها الراسخ بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية.

وأضاف "ما يميز الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لا تقتصر على محيطها العربي والإقليمي فحسب، بل تمتد أذرعها الإنسانية لتجوب العالم بأسره، فدولة الإمارات تعتبر العمل الخيري ونشر قيم التسامح والإنسانية أساساً لمسيرة الدولة الحضارية، ونقطة مضيئة في تاريخها وحاضرها".

وتستكمل حملة "وقف المليار وجبة" النجاحات التي حققتها حملات إطعام الطعام السابقة والتي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020 بحملة 10 ملايين وجبة، وسجلت مساهمات فاقت المستهدف بـ 15.3 مليون وجبة، وحملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 التي ضاعفت عدد الوجبات التي وزعتها لتصل إلى ما يعادل 220 مليون وجبة، من خلال تبرعات 385 ألف متبرع من 51 جنسية، إضافة إلى حملة "مليار وجية" في رمضان الماضي التي نجحت في تحقيق الهدف في أقل من شهر بمساهمات 320,868 متبرعاً.

وتهدف حملة "وقف المليار وجبة" إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات.

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