منافسة قوية بين المتسابقين للفوز بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: وام

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تواصلت فعاليات اليوم السابع لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ26 بمشاركة 6 متسابقين وذلك في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة والفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبدالله عبدالرحمن مدير الإدارة المالية في بلدية دبي وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة ، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الذين حضروا لسماع تلاوات ومؤازرة متسابقي بلادهم في المسابقة، وجمهور الحضور وأولياء أمور المتسابقين.

وتسابق في الحفظ أمام لجنة التحكيم الدولية كل من عبدالكريم فاكي إبراهيم من نيجيريا، ونوح عبدالله موسى من السودان، وعبدالعزيز بن نور نسران من سلطنة بروناي، وأحمد زاده نعمان من طاجيكستان، وحنظلة قادري من ترينيداد وتوباجو، وأحمد قوني من أفريقيا الوسطى، وتسابق كل منهم في الحفظ برواية حفص عن عاصم.

وقام الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة بتسليم درع الجائزة لكل من سعادة هارون جنيد سفير سلطنة بروناي في أبوظبي، والسيد إيشوف كمال الدين القنصل العام لجهورية طاجيكستان في دبي، والسيد عبدالعزيز أودو بيلو المستشار القنصلي لسفارة نيجيريا في أبوظبي، والدكتور الصادق علي السيد أحمد نائب القنصل العام لجمهورية السودان بدبي والمستشار الهندي عبدالله طه المستشار الثقافي للقنصلية العامة لجمهورية السودان بدبي.

كما قام الدكتور سعيد حارب بتسليم درع الجائزة لكل من الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وإلى السيد عبدالله عبدالرحمن مدير الإدارة المالية في بلدية دبي.

وقدم سعادة هارون جنيد سفير سلطنة بروناي في أبوظبي شكره للقائمين على مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم واللجنة المنظمة برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه لجهوده في خدمة كتاب الله وحفظته.. وقال إن بلادنا تحرص على المشاركة في مسابقة دبي الدولية منذ بداياتها وترشيح أفضل المتسابقين من خلال المسابقات المحلية لديهم في حفظ القرآن لتمثيلنا بشكل مشرف، معربا عن سعادته بحضور فعاليات المسابقة القرآنية الدولية المتميزة والأولى على مستوى العالم، وعن تقديره للجنة المنظمة للجائزة على جهودهم ونجاح المسابقة التي تعنى بالقرآن الكريم وحفظته وتعرف بها دولة الإمارات وإمارة دبي وتحتفي بالمتسابقين وخدمتهم ومتمنيا التوفيق لمتسابق بلاده وجميع المتسابقين.

وقال الدكتور الصادق علي السيد أحمد نائب القنصل العام لجمهورية السودان بدبي “ مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم الجائزة الأولى عالمياً، والتي توليها اللجنة المنظمة برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية وأعضاء اللجنة والقائمون عليها جهودهم في خدمة حفظة كتاب الله والاحتفاء بهم وتشجيعهم لتكون أولى المسابقات القرآنية الدولية”.

وقال إيشوف كمال الدين القنصل العام لجهورية طاجيكستان في دبي" بصفتي قنصل طاجيكستان في دبي أقدم الشكر لراعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله” على دعم ورعاية سموه الكريمة للجائزة" معربا عن شكره إلى اللجنة المنظمة للجائزة لجهودهم العظيمة وحفاوة الاستقبال والعناية بحفظة كتاب الله.

وأشاد بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، وقال “ بلا شك إن هذه المسابقة هي أفضل مسابقة دولية حققت نجاحا كبيرا لتصبح المسابقة القرآنية الأولى على مستوى العالم للاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وحكومة دبي بكتاب الله وتحفيظه ونشره، ونحن نرشح أفضل حفظة وحافظات القرآن في بلادنا للمشاركة في مسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم”.

وقال عبدالعزيز أودو بيلو المستشار القنصلي لسفارة نيجيريا في أبوظبي إن بلادنا تحرص على المشاركة في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ بدايتها وترشيح أفضل المتسابقين للمشاركة بها وتمثيلنا التمثيل المشرف لما للمسابقة من مكانة دولية كبيرة وتحتفي بحفاوة بالغة بحفظة كتاب الله من أنحاء العالم وطبع ونشر كتاب الله.

وقدم الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المنظمة على حسن التنظيم والجهود الكبيرة المبذولة التي حققت نجاح المسابقة وتفوقها على المستوى الدولي، داعيا المولى جل وعلا أن يحفظ راعي ومؤسس الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، وشكر القائمين على المسابقة لدعمهم وجهودهم الكبيرة.

وقال المتسابقون إن المسابقة كانت حلمهم ونشكر الله أن تحقق ذلك الحلم ونشكر القائمين على هذه المسابقة، وعلى حسن التنظيم والاستقبال.

وفي ختام الفعاليات تم السحب على هدايا نقدية وعينية للجمهور مقدمة من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ومن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

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