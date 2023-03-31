وزراء: قرارات رئيس الدولة تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية والإنجازات الطموحة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الوزراء أن التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، تعكس رؤية سموه الاستشرافية والمستقبلية لما فيه مصلحة الوطن، مشيرين إلى أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية والإنجازات الطموحة.

رخاء واستقرار

وتقدم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وأكد معاليه، أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لسموهم، يعكس رؤية سموه الاستشرافية والمستقبلية لما فيه مصلحة الوطن، معرباً معاليه عن تمنياته الخالصة بالتوفيق لسموهم لما فيه رفعة للمواطن، وتحقيق الرخاء والاستقرار والأمن والأمان لدولة الإمارات.

مؤكداً أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة بالتعيينات الجديدة تؤسس لمرحلة مستقبلية من التقدم والتنمية والإنجازات الطموحة التي تقربنا أكثر من مستهدفات الـ50 عاماً المقبلة، وترسيخ مكانة الدولة وتحقيق الريادة العالمية، وإعلاء شأن الوطن بحلول مئوية الإمارات 2071.

ريادة

وأضاف معاليه: بقيادة سموهم تواصل الإمارات مسيرة البناء والتطور نحو المجد والريادة، والمضي بثبات وقوة نحو رؤى جديدة تضع رفعة المواطن وأمنه وأمانه في مقدمة الأولويات الحكومية، وبهذه الرؤى ستكون الإمارات قادرة على استكمال دورها الرائد على المستويين الإقليمي والعالمي.

ولفت معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى أن سموهم خير امتداد للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والراحل الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فهم خير خلف لخير سلف، داعياً الله عز وجل أن يوفق سموهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وأن يسدد خطاهم ليقودوا الدولة لمزيد من النجاح والإنجازات والتقدم والازدهار، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة خلال الـ50 عاماً الماضية من عمر الاتحاد، واستكمال مسيرة الآباء المؤسسين في خدمة أبناء الإمارات.

رؤية للمستقبل

وأكدت معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي تؤكد الرؤية الاستشرافية للمستقبل.

وقالت معاليها: «إن ثقة واختيار صاحب السمو رئيس الدولة لسمو الشيوخ في هذه المواقع يؤكد الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة لمستقبل دولة الإمارات، بما يعنيه إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

والذي نراه في كل إنجازات الإمارات على المستوى المحلي والعالمي، وبما يؤكد أن دولة الإمارات ستبقى دوماً قادرة على صناعة مستقبلها، على أساس الريادة والابتكار، والتنمية الشاملة والتطوير في كل المجالات، والقدرة على أن تحقق المزيد من الإنجازات، لتتصدر التقارير والشهادات العالمية في كل القطاعات والمجالات».

وأشارت معاليها إلى أن سمو الشيوخ دورهم فاعل ومؤثر في كل المواقع، التي تولوها على المستوى الاتحادي، بما يجعلنا في دولة الإمارات أمام مرحلة فريدة، تتولى فيها قيادات شابة مسؤوليات جديدة، تسهم في المزيد من الإنجازات، وبما يعزز أهداف دولة الإمارات بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، وتعزيز حياة المواطنين ومكتسباتهم، وترسيخ مكانة الدولة العالمية.

مراتب متقدمة

وإلى ذلك هنأ معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قيادة دولة الإمارات وشعبها بمناسبة قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لسموهم التوفيق والسداد، والسير بدولة الإمارات إلى مراتب متقدمة وريادية، تحقق فيها المزيد من الازدهار.

وأكد معاليه أن هذه القرارات تمثل محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدولة الإمارات في مختلف المجالات، بما فيها تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوفير حياة كريمة للمجتمع وللأجيال القادمة.وقال معاليه: نفخر بقيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية والتي تثبت لنا كل يوم مواصلة مسيرة التنمية والعطاء والريادة والتميز لدولة الإمارات، والتي تنعكس في ترسيخ مكانتها في كل المجالات إقليمياً وعالمياً.

رموز الوطن

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.

وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، هي قرارات تعكس رؤية سموه الحكيمة نحو تعزيز جهود رموز الوطن من أجل المضي قدماً في مسيرة دولة الإمارات المباركة لاستشراف المستقبل.

وقالت معاليها: «تمضي دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو المزيد من التطور والازدهار.. وستظل الإمارات تعمل من جيل إلى جيل نحو تحقيق الريادة في كل المجالات وخلق نموذج عالمي للتنمية، لتظل وطناً عالمياً يسعى من أجل خير البشرية جمعاء».

ثقة غالية

وهنأ معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي قيادة وشعب دولة الإمارات باسمه واسم أعضاء مجلس القضاء الاتحادي وكافة أعضاء السلطة القضائية ومنتسبي وزارة العدل بقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وثقته الغالية، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.

وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وقال معالي وزير العدل، إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت لتؤكد المضي قدماً في مسيرة الدولة نحو التنمية والتقدم والازدهار المستدام للمستقبل.

مسيرة التنمية

ومن جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في استدامة مسيرة التنمية والازدهار في الدولة وتعزيز دور قياداتنا الوطنية الشابة في صناعة مستقبل الإمارات.

وقال معاليه: إن هذه القرارات تصب في صالح مسيرة العطاء والإنجازات التي تتطلع إليها الدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة، لتعزز من خلالها مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً وازدهاراً بقيادة أبنائها الأوفياء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز