منصور بن زايد يتلقى تهاني أمير الكويت ورئيس مجلس السيادة بالسودان

المصدر: أبوظبي - وكالات

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بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، برقيات تهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة صدور التعيينات القيادية الجديدة. وتمنى أمير الكويت لسموهم كل التوفيق والسداد وموفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات وشعبها الكريم كل التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، هنأه خلاله بمناسبة تعيين سموه نائباً لرئيس الدولة. وأعرب رئيس مجلس السيادة خلال الاتصال الهاتفي، عن تطلع السودان إلى بناء علاقات راسخة وقوية مع دولة الإمارات، مشيراً إلى روابط الإخاء والمحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

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