سعيد الشرقي: رفعة للوطن ودعم للاتحاد

المصدر: (دبي- البيان)

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أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، يأتي تتويجاً لجهوده وإسهاماته الفاعلة في دعم مسيرة الاتحاد وتحقيق تطلعات قيادة الدولة الحكيمة في رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره في إطار المسؤوليات التي تولاها سموه.

وتقدم الشيخ سعيد الشرقي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لتعيينه ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لتعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي، وأن يوفق الله سموهم في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

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