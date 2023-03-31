عبدالملك بن كايد: رؤى محمد بن زايد تقود دولتنا إلى مستقبل مشرق

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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هنأ الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة. وأعرب الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي عن خالص تهانيه لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بجهوده الكبيرة خلال المسيرة الاتحادية المباركة لدولة الإمارات والتي أسهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وقال: إن الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمباركة إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تؤكد على ما يتمتع به سموه من مزايا وخصال جعلته أهلاً لهذه المسؤولية.

وأكد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومتفردة من التنمية والازدهار والتقدم، ونثق برؤى سموه المتفردة وتوجيهاته السديدة التي ستقود دولتنا إلى مستقبل مشرق ومزدهر، داعياً المولى، عز وجل، أن يحفظ سموه وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء وتعزيز دعائم نهضة دولة الإمارات ومكتسباتها.

وإلى ذلك هنأ الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وأعرب الشيخ عبدالملك بن كايد عن خالص تهانيه لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في ولاية العهد والسير بإمارة أبوظبي إلى مراتب متقدمة في كافة المجالات وتحقيق المزيد من الازدهار لها.

وقال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي: إن مسيرة اتحاد الإمارات المظفرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيستمر تميزها وستثمر الرؤى والأحلام، والتي امتدت من فكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونعاهد سموه على الولاء والإخلاص، داعين الله تعالى أن يسدد على درب الخير خطاه لتحقيق مزيد من النماء والتقدم والازدهار لشعب الإمارات.

وهنأ معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.

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