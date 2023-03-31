سالم القاسمي: نمضي نحو مرحلة تنموية متفردة

المصدر: (رأس الخيمة- البيان)

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هنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان عن خالص تهانيه لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وأكد أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومتفردة من التنمية والازدهار والتقدم. وهنأ الشيخ سالم بن سلطان، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.

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