نهيان بن مبارك: قرارات تحمل رؤية ثاقبة لمستقبل الوطن وأبنائه

المصدر: أبوظبي- وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تحمل رؤية ثاقبة، وتجسد حرص سموه على مستقبل وسلامة هذا الوطن وكافة مواطنيه.

وأكد معاليه أن هذه القرارات صادفت أهلها، وتحمل كل الخير لشعب الإمارات العزيز، وأن دولتنا أثبتت خلال نصف قرن، أنها مكتملة السيادة والرؤية، بنيت بإرادة أبنائها، لتبقى شاهدة على واقع أضحت فيه بازغة الحضور، راسخة المكانة، رفيعة المقام. وأضاف معاليه أن الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هي بلا شك محل فخرنا واعتزازنا، ونرحب بها، وكلنا ثقة في أنها ستكون انطلاقة جديدة في طريق الإمارات إلى النهضة والتقدم، ودافعاً قوياً في مسيرة البناء والازدهار لأبناء هذا الوطن.

مؤكداً أن هذه القيادات تملك الكثير من الخبرات، والحكمة والإيمان بهذا الوطن، والولاء لقيادته الرشيدة، ولديها رؤية حكيمة وإخلاص لهذا الوطن، ما يجعلنا على ثقة كاملة في المستقبل. وقال معاليه، إن تاريخ هؤلاء القادة الكرام، يقف شاهداً اليوم على رؤيتهم الحكيمة والعطاء بلا حدود للوطن والمواطن، مؤكداً أن وجود هذه الكوكبة من القيادات تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في مواقعهم الجديدة، يحمل الأمل في المستقبل، والثقة في قدرة الإمارات، على التقدم في مختلف المجالات.

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