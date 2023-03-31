محمد بن خليفة: تمتين أركان الاتحاد وتحقيق تطلعات القيادة

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأ سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه وتبريكاته لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مثمناً جهوده البارزة في مسيرة الدولة، والتي صبت كلها في صالح تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بأن تبقى دولة الإمارات مثالاً يحتذى في المجالات كافة.

وتمنى سموه لسمو الشيخ منصور بن زايد، التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يدعم ويعضد بنيان دولة الاتحاد، وتمتين أركانها، وتحقيق تطلعات قيادتها وآمال شعبها.

إلى ذلك، هنأ سمو الشيخ محمد بن خليفة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب سموه عن تهانيه لسمو الشيخ خالد بن محمد، بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في ولاية العهد، لتواصل إمارة أبوظبي مسيرة الترقي والنماء والتقدم والازدهار في المجالات كافة.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن خليفة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد، وسمو الشيخ طحنون بن زايد، بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، متمنياً لسموهما دوام التوفيق والسداد في دعم جهود صاحب السمو حاكم أبوظبي، والمساهمة في تعزيز منجزات الإمارة في الميادين كافة.

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