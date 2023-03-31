صقر بن محمد القاسمي: تعزيز لمؤشرات سعادة المواطن

المصدر: الشارقة- البيان

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قدم الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالقرارات السديدة لسموه، بشأن تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في أبوظبي. وقال: إن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يبذل قصارى جهده في سبيل تحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطن الإماراتي.

وتأتي حزمة قرارات سموه، حفظه الله، لتجسد ما تزخر به دولتنا من ثروة بشرية شبابية، تمتلك أفكاراً، من شأنها تحقيق مزيد من التقدم للوطن، مضيفاً: إن الديار في يد أمينة بفضل التوجيهات السديدة لقائد السفينة وربانها، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات،. وتابع: أقدم التهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتوليه منصب نائب رئيس الدولة، إلى جانب أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما أقدم التهنئة كذلك إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبي صاحب السمو حاكم أبوظبي وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لثقة القيادة الرشيدة بهم، داعياً لهم جميعاً بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن، والارتقاء بمسيرة البلاد، وتسطير مكتسبات جديدة، تسمو بشأن البلاد.

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