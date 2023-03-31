مسؤولون: القرارات خطوة مهمة على طريق الريادة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون أن مراسيم التعيينات القيادية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات وتأتي في مصلحة الوطن وتطلعات قيادته نحو المزيد من التقدم والازدهار، من منطلق رؤية حكيمة تعمل على رفعة البلاد في إطار التخطيط للتميز خلال الخمسين عاماً المقبلة والاستمرار على نهج الريادة.

وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسير بخطى واثقة وثابتة ورؤية واضحة لتحقيق رؤيتها وتعزيز مكانتها العالمية.

وأكد أن تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تنبثق عن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة واستشرافه لمستقبل الإمارات، كما تعكس حرص سموه على استكمال مسيرة التنمية والتطور لصناعة المستقبل المشرق لوطننا الزاهر وشعبه والمقيمين على أرضه. مشيراً إلى أن الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة ستواصل مسيرة الإنجازات والنجاحات لتحقيق طموحاتها في الريادة والتميز عالمياً.

وتقدم طارق هلال لوتاه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيوخ على الثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

مسيرة التنمية

وثمّن الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، القرارات السامية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، متمنياً لسموه التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من الازدهار للدولة.

وقال الخييلي: أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، متمنياً لسموهما الخير والعطاء والتقدم والريادة في رفعة وتطور وطننا الغالي.

وأضاف : نبارك لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وهو ما يعكس الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمساهمة في رفعة الوطن والمواطن.

وأكد أن هذه القرارات تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو الخمسين عاماً المقبلة، استكمالاً لمسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق الريادة على جميع الأصعدة لمواصلة الارتقاء بمكانة الوطن.

رؤى وطنية

وأوضح سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد جاءت استكمالاً لمسيرة التطور والازدهار، التي تشهدها دولة الإمارات، والتي تستند إلى رؤى واستراتيجيات وطنية طموحة، وغير مسبوقة، للوصول بدولة الإمارات إلى المكانة العالمية التي تستحقها.

وأوضح أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تنطلق من الثقة الغالية لسموه ونظرته الثاقبة، ورؤيته الاستشرافية لصناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً المقبلة.

مستقبل واعد

وصرح سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات والتي تصب في مصلحة الوطن، كما تقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال: كلنا ثقة أنه في ظل قيادتنا الحكيمة، ستواصل دولة الإمارات الوصول إلى آفاق جديدة في مجالات الابتكار واستكشاف الفضاء والتنمية المستدامة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا البلد الطموح ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو بناء مستقبل واعد.

صفحة مشرقة

ورفع المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتعيينه نائباً لرئيس الدولة، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لتعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال: إذ نهنئ أنفسنا وشعب الإمارات بتلك التعيينات القيادية الجديدة وفق القرارات والمراسيم الصادرة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نؤكد أنها امتداد لمسيرة النماء والازدهار والتنمية في ربوع الوطن، وتسطر صفحة جديدة مضيئة ومشرقة في تاريخ دولة الإمارات.

وأكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تؤسس لمرحلة جديدة من التطور والرفعة لدولة الإمارات، لتتواصل مسيرة الإنجازات وتحقيق النجاحات التي تظل بها راية الوطن خفاقة شامخة.

وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيوخ على ثقة القيادة الرشيدة بهم.

تقدم وازدهار

وتقدم سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: بأخلص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتعيينه نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، ونتمنى لسموهم دوام التوفيق والنجاح.

وقال: نحن في دولة الإمارات كلنا ثقة بأن مستقبل الأمة سيبقى مشرقاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبخطى قيادتنا الحكيمة الماضية قدماً في تحقيق التقدم والازدهار في الدولة.

وأضاف: انطلاقاً من دورنا كمجموعة وطنية متكاملة في قطاع الطاقة، نحن نستلهم من قيادتنا الرشيدة جهودهم الحثيثة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع بأن نكون جزءاً من المسيرة المباركة.

نهج قيادي

وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب أن القرارات الوطنية والتعيينات القيادية الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هي مواصلة لنهج قيادي استثنائي حقق الازدهار والتميز والريادة لدولة الإمارات ورفع شأنها عالياً، في حين أنه يؤسس لمستقبل مشرق يحمل في طياته المزيد من الإنجازات المشرفة للوطن في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، معتبراً القرارات امتداد لمسيرة التنمية الوطنية الخالدة، واستمرار للبناء على المكتسبات السابقة ومواصلة تحقيق النجاحات الرائدة.

وهنأ المطوع قيادة وشعب الإمارات بالثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

مرحلة جديدة

وأكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي تعبر عن السداد والحكمة بقرارات استشرافية تركز على استدامة النجاح والنمو في مسيرة الوطن.

وأضاف أن التعيينات خطوة استراتيجية حكيمة نحو تعزيز المسيرة وتمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من التمكين والريادة خلف قيادة رشيدة، وضعت نصب أعينها رؤية بعيدة الأمد لاستكمال الخطط الطموحة.

وقال سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إن الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتعيينه نائباً لرئيس الدولة، تؤكد ما يتمتع به سموه من رؤى حكيمة ومزايا قيادية جعلته أهلاً لهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة.

خطوة واعدة

وهنأ مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على الثقة التي منحهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لهم التوفيق في كل خطاهم.

وقال إن القرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس حنكة في اتخاذ الخطوات السديدة نحو تعزيز مسيرة التقدم والعطاء في الوطن، مؤكداً أن المرحلة المقبلة واعدة وستشهد مزيداً من الإنجازات والازدهار على الصعد والميادين كافة، فهي استمرار للنهج الذي أرسته القيادة الرشيدة في النجاح والإنجاز.

ريادة ومكانة

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن القرارات تعكس الرؤية الطموحة والحكيمة للقيادة الرشيدة، وسعيها الدائم نحو الارتقاء بمسيرة التنمية والازدهار، وتؤسس لمستقبل غني بالإنجازات والنجاحات التي تعزز من ريادة ومكانة الدولة على المستوى العالمي. وهنأ الدكتور علي بن سباع المري سمو الشيوخ بالثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأكد مواصلة العمل بإخلاص للبناء على المكتسبات الماضية وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز