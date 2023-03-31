مسؤولون: قرارات رئيس الدولة تعزز التمكين والريادة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ مسؤولون في دبي قيادة وشعب الإمارات، بقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وثقته الغالية بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، وأكدوا أن هذه القرارات تعكس رؤية صاحب السمو رئيس الدولة الحكيمة، للمضي قدماً في مسيرة الإمارات المباركة لاستشراف المستقبل، وتمهد الطريق لمرحلة جديدة من التمكين والريادة.

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن القرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالتعيينات القيادية الجديدة تأتي في سياق النهج القيادي الفريد الذي استطاع أن يحقق لدولة الإمارات ازدهارها بين الدول وتألقها بين الأمم، ويشكّل أفقاً واضحاًَ لرؤية حاضر الإمارات ومستقبلها.

وهنأ قيادة الإمارات وشعبها بالثقة الغالية التي منحها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتعيينه نائباً لرئيس الدولة إلى جانب أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.

وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بتعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بتعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وأضاف المدير العام لدائرة المالية: «لسنا نرى في قرارات التعيينات الجديدة سوى زخم قوي تكتسبه مسيرة البناء والنماء التي تعيشها الإمارات، ونحن مع قادتنا ومن أجل دولتنا ومن أجلهم نعمل ونواصل المسيرة».

تبريكات

وتقدم معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتهنئة لقيادة دولة الإمارات للثقة التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.

وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، مؤكداً على الرؤية القيادية الثاقبة التي تعزز المسيرة المستمرة للتطور والازدهار في دولة الإمارات، والتي من شأنها أن تستكمل مسار الريادة العالمية لما فيه خير ورفعة الوطن والمواطن.

ثقة غالية

ورفعت القيادة العامة لشرطة دبي أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن التعيينات تعكس الثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في القيادات الوطنية التي تسهم بكل خبراتها وجهودها في مسيرة البناء والتنمية والتطور والعطاء وتحقيق الريادة والتميز للوطن على المستويين المحلي والعالمي.

وقال معاليه: «دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمضي في مسيرة استشراف المستقبل والاستدامة الازدهار والتطوير والبناء لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي تعزز من مكانة وطننا المعطاء والوصول إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، وهذه التعيينات الجديدة ستسهم في دعم هذه مسيرة وطن الخير والسعادة».

ورفع معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أسمى آيات التهـاني والتبريكات إلى مقام القيـادة الرشيدة، حفظها الله، بمناسبة القرارات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته الحكيمة، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال معاليه: «إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة بالتعيينات الجديدة تؤكد الرؤية الاستشرافية لاستدامة التقدم والرخاء التي تستند إلى الإرث الكبير الذي رسخه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقدرة على صناعة مستقبل أفضل للبلاد أساسه الريادة والابتكار والعزيمة والإصرار».

وأضاف معاليه أن الإمارات برجالها وحكمة قيادتها تسير بخطى ثابتة نحو مرحلة فريدة تتطلع فيها إلى المزيد من الإنجازات الريادية التي يتحقق بها الخير لأبناء هذه الأرض الطيبة والمقيمين عليها وزائريها. وتوجه معالي الطاير بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ أصحاب السمو الشيوخ، وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية وطول العمر، متمنياً لدولة الإمارات حكومةً وشعباً دوام الخير والازدهار.

تطلعات

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:«يشرفني أن أتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.

وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، ليواصلوا مسيرة البناء والتنمية التي بدأها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة عالية خفاقة على الدوام تستمر في تحقيق الإنجازات وتواصل رسالتها في نشر الخير والسلام بين دول وشعوب العالم.

كما أتقدم بالتهنئة لأصحاب السمو بثقة القيادة الرشيدة، ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من النجاح والتقدم والازدهار بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم في جميع المجالات».

خطوة مهمة

وأشاد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، بقرار التعيينات القيادية الجديدة، على مستوى الدولة وإمارة أبوظبي، مؤكداً أن قرار التعيينات بمثابة خطوة تاريخية مهمة، وتعزيزاً مباشراً لمسيرة التنمية والرخاء التي تعيشها الإمارات.

وقال إن التعيينات الجديدة تظهر عمق وأبعاد النظرة الثاقبة لصاحب السمو رئيس الدولة، وحكمة سموه البالغة وحرصه على اتخاذ كل ما من شأنه رفعة الدولة وتقدمها، وتسريع خطواتها ودعم استقرارها ومكانتها العربية والإقليمية والعالمية.

وأضاف الكتبي: لقد جاءت التعيينات في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تطورات سريعة مذهلة على جميع المستويات، كما جاءت أيضاً ونحن نستشرف مستقبلاً أكثر ازدهاراً لنا ولأجيالنا. واختتم الكتبي: في هذه الأيام المباركة، ندعو الله تعالى أن يعين القيادات الجديدة وأن يوفقها ويسدد خطاها لما فيه خير البلاد.

ورفع المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة وتوجه الحميدان إلى الله تعالى أن يسدد خطى صاحب السمو رئيس الدولة، وأن يوفق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في مهامهم الجديدة، وأن يحفظ على دولة الإمارات أمنها وأمانها، ويديم نعمه عليها.

مستقبل مشرق

ورفع سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة ومجتمع دولة الإمارات بالثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإصدار قرارات بالتعيينات القيادية الجديدة.

وأشار بن سليّم، إلى حكمة القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة لبناء مستقل مشرق لدولة الإمارات وتعزيز مسيرة الازدهار والتطور والريادة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تلك القرارات قد صادفت أهلها ومن يستحقها، فأبناء زايد هم خير من يحمل الأمانة التي أسس وحدتها الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تميزاً وإشراقاً في تاريخ دولة الإمارات، حيث ستكون امتداداً لما بذله أصحاب السمو خلال الفترة السابقة من جهود لخدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً.

قيادة رشيدة

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد، وسمو الشيخ هزاع بن زايد، وسمو الشيخ طحنون بن زايد، ، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، بالثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فهم من القيادات الوطنية المُشبعة بمدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في القيادة السديدة والرشيدة، داعين المولى عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم بمسيرة التقدم والرخاء لدولة الإمارات وشعبها وإعلاء رايتها ومكانتها في كل المحافل».

نهج

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «نُبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد وسمو الشيخ هزاع بن زايد وسمو الشيخ طحنون بن زايد وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الثقة الكريمة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأضاف: «تسير دولة الإمارات منذ عهد القادة المؤسسين بنهج ثابت وبقيادة حكيمة نحو ترسيخ مكانتها العالمية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، ونجدد بدورنا العهد أن نبقى على ذات النهج وأن نبذل كل الجهود لتنفيذ توجيهات وتطلعات قيادتنا الحكيمة».

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن هذه القرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه" تُؤسّس لمرحلة جديدة في خدمة الوطن، واستكمال مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، في ظل قيادة حكيمة غايتها إسعاد شعبها ورخاء وطنها.

وأضاف: إن هذه الثقة التي صادفت أهلها تعكس تلك الجهود الكبيرة التي قدمها سموهم في مسيرة الاتحاد، ونهوضهم بمسؤولياتهم في خدمة وطنهم، وترسم معها كذلك تطلعًا طموحًا لمستقبل أكثر ازدهارًا وتطورًا ورخاءً، داعيًا المولى، عز وجل، أن يحفظ قادة الوطن، وأن يُسدِّد على درب العطاء خطاهم.

منارة إلهام

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية إن التعيينات القيادية الجديدة تعكس الثقة والرسوخ التي تميّز مسيرة الدولة نحو المستقبل، كما تجسد التوجه نحو تعزيز النموذج الإماراتي القائم على الريادة وتحقيق الإنجازات الكبرى. لقد أصبحت الإمارات اليوم منارة إلهام للعالم بفضل حكمة قيادتها، والتفاف شعبها، وروح الانتماء والولاء التي كانت على الدوام باعثاً على العمل والتفاني لخدمة أهدافنا الوطنية العليا.

وأضاف: نحن اليوم أكثر تصميماً من أي وقت مضى على المضي خلف قادتنا على طريق الخير خطاهم، لكي نجعل من المستقبل استمراراً للخط الصاعد في بناء النهضة الإماراتية التي جعلت من دولتنا حلماً يراود الملايين حول العالم.

مكانة الإمارات

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن القرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترسخ من مكانة دولة الإمارات وتعزز مسيرتها نحو المزيد من التطور والرقي. وهنأ الفلاسي بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.

وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وقال إن الاختيار صادف أهله فسموهم أهل للثقة الغالية التي أولاها لسموهم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وسوف يسهمون في دفع عجلة التنمية والتقدم في دولة الإمارات، وسيعملون إلى جانب القيادة الرشيدة لنقل الإمارات إلى آفاق واسعة، ومراتب متقدمة، والارتقاء بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة.

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