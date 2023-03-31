النائب العام: تمكين لجيل جديد من القادة لمواصلة نهضة الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي تجسد رؤية سموه للدفع بشباب الدولة لتولي الأمانة والمسؤولية في خدمة الوطن، وتمكينهم للمساهمة في مسيرة العطاء والتقدم، التي تعيشها الإمارات منذ خمسة عقود، وإضافة مهمة في طريق نهضة إمارات المستقبل.

وقال النائب العام: إنه بهذه الرؤية السديدة تواصل دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي السير على خطى الوالد والقائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر على درب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

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