أحمد بن حميد النعيمي: نظرة صائبة وثقة أتت في أهلها

المصدر: عجمان- وام

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أشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، بالقرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، مهنئاً سموهم على الثقة الغالية، التي أولاها لهم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

وقال: إن القرارات التي أصدرها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تدلُ على نظرة صائبة وحكيمة، لاستكمال منظومة الحكم في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه القرارات مسؤولية كبيرة، وثقة غالية أتت في أهلها. وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: «نبارك لسمو الشيوخ على نيلهم هذه الثقة، آملين من الله عز وجل تسديد خطاهم على دروب تعزيز مسيرة التقدم والبناء والعطاء».

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