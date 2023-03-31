زكي نسيبة: قرارات رئيس الدولة نقلة نوعية للنهوض بمسيرة الوطن

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أبوظبي - وام

أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي تعتبر نقلة نوعية لإسناد المزيد من المسؤوليات للجيل الجديد من القادة من أجل مواصلة النهوض بمسيرة الوطن المستنيرة بفكر ورؤية صاحب السمو رئيس الدولة،حفظه الله.

وتقدم معاليه بهذه المناسبة الغالية بأحر التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على نيلهم ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، داعياً الله العلي القدير أن يسدد خطاهم على طريق الخير والعطاء والولاء للقيادة وأن يوفقهم لتأدية مهامهم لما فيه خير دولة الإمارات وشعبها الوفي، والاستمرار في تحقيق الإنجازات العظيمة.

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