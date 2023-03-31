صقر غباش: الإمارات تشهد مرحلة جديدة من الإنجازات

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ ‏معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة. وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرحلة جديدة من الإنجازات، وستتواصل معها بإذن الله مسيرة بناء الدولة والإنسان، وستظل الإمارات دولة الخير والتسامح، ودولة الأمن والأمان، باذلة كل جهد لما فيه خير الإنسانية جمعاء.

وإلى ذلك هنأ معالي صقر غباش، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد لإمارة أبوظبي. كما هنأ معالي صقر غباش، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي. وأعرب معاليه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لهما التوفيق والسداد.

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