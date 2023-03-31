سعيد بن طحنون: تحقيق تطلعات القيادة لرفعة الوطن والازدهار

المصدر: العين - وام

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هنأ الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان‏، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة،

وأعرب عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بجهوده الكبيرة في مسيرة دولة الإمارات، والتي ساهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة لرفعة الوطن، والازدهار في كافة المسؤوليات التي تولاها.

وإلى ذلك، هنأ الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. كما هنأ الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي.

وأعرب عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لهما التوفيق والسداد في دعم جهود صاحب السمو حاكم أبوظبي، والمساهمة في الارتقاء بها وتعزيز منجزاتها.

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