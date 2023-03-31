أحمد بن سعيد يهنئ بالثقة الغالية لرئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة.

كما هنأ سموه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وهنأ سموه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي. حيث دون سموه أمس في حسابه عبر «تويتر»: أهنئ سمو الشيخ هزاع، وسمو الشيخ طحنون، وسمو الشيخ منصور، وسمو الشيخ خالد بن محمد، على الثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

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