خولة السويدي: قرارات تعزز ريادة الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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قالت حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة: إن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي تجسد الرؤية الاستشرافية لسموه والاهتمام البالغ في إعطاء الثقة الغالية لقياداتنا الوطنية القادرة على تحمل المسؤوليات الكبيرة بكل كفاءة واقتدار ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة والتطوير والريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأت الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أصحاب السمو والشيوخ وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة، متمنية لسمو الشيوخ مزيداً من النجاح والتوفيق في مسؤولياتهم الوطنية الجديدة.

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