رئيس الدولة يتلقى تهاني قادة الدول الشقيقة والصديقة بالتعيينات القيادية الجديدة

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، برقيات واتصالات هاتفية من قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة هنأوا سموه خلالها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي خاصة، معربين عن تمنياتهم أن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم المباركة التي تشهدها الدولة وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه شعب الإمارات من رفعة وتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة.



تبريكات



وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها سموه في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموه، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



كما تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها سموه في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.



كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي. وأعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق في برقية التهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسموّه بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، داعياً الله تعالى أن يحقّق المزيد مما يصبو إليه الشعب الإماراتي من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادة سموّه الحكيمة.



وتلقى سموه التهاني هاتفياً من كل من: صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، ومحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأعربوا عن أطيب تهانيهم إلى القيادات الجديدة وتمنياتهم لهم التوفيق والسداد في تأدية المسؤوليات الوطنية الموكلة إليهم لخدمة وطنهم وشعبهم.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لإخوانه قادة الدول الشقيقة مقدراً ما عبروا عنه من مشاعر صادقة وتمنيات خالصة لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها، متمنياً لدولهم وشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء ودوام الأمن والاستقرار.



كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها سموه في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.



وأعرب عن أخلص تهانيه وتمنياته لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والسعادة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والنماء المباركة، لتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإمارات الشقيق من رفعة وتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة، متمنياً لسموهم دوام التوفيق والسداد لخدمة دولة الإمارات وشعبها.



وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها سموه في الدولة وإمارة أبوظبي، سائلاً المولى عز وجل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز نهضة الدولة الحضارية ودفع مسيرة تقدمها وتنميتها، متمنياً للإمارات وشعبها دوام الخير والازدهار. كما أعرب الرئيس التركي عن تمنياته السداد والتوفيق للقيادات الجديدة في خدمة وطنهم وشعبهم.



من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس التركي لتهنئته وتقديره لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه قيادة دولة الإمارات وشعبها، متمنياً لتركيا وشعبها الصديق مزيداً من النماء والرخاء. كما تبادل سموه والرئيس رجب طيب أردوغان خلال الاتصال التهاني والتمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

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