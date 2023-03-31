«كهرباء دبي» تبحث مع «جنرال إلكتريك» مشاريعها ومبادراتها الطموحة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتورة داليا المثنى رئيس شركة «جنرال إلكتريك» في دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس العالمي للاستراتيجيات والعمليات، أسواق جنرال إلكتريك العالمية. وحضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وخلال اللقاء، رحب معالي الطاير بالدكتورة المثنى، متطرقاً للمشروعات الاستراتيجية التي تقوم بها الهيئة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

ونوه معاليه بإطلاق الهيئة لمبادرات طموحة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، لتعزيز البنية التحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى المعايير العالمية، متطرقاً لعدد من مشاريع الهيئة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في العالم في موقع واحد، بنظام المنتج المستقل، وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وتحدث معاليه عن التعاون المثمر بين الهيئة وشركات القطاع الخاص، من خلال مشاريع المنتج المستقل للطاقة، ولدى الهيئة خطط لاستثمار 40 مليار درهم في النفقات الرأسمالية، خلال السنوات الخمس المقبلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز