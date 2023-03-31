بحث سبل تعزيز التعاون بين شرطة دبي والقنصلية الكويتية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، في نادي ضباط الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية الكويتية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أطر التعاون في مختلف المجالات.

وتقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالتهنئة للقنصل والوفد المرافق له، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الكويتية لها تاريخ متأصل في قلوب الشعبين، وأن شرطة دبي تحرص على التواصل والتعاون وتعزيز العلاقة مع مختلف الجهات الدبلوماسية.

ومن جهته، أشاد علي سالم الذايدي بمستوى التعاون والتنسيق الدائم مع شرطة دبي في مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، متوجهاً بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي لدورها المتميز في التواصل مع القنصلية، ولجهودها في تعزيز الأمن والأمان وتقديم خدماتها للمجتمع وفق أعلى المعايير، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس الروابط المتينة والعلاقة المميزة بين البلدين، والتي تعد علاقة عميقة ومليئة بالمواقف والجهود المشتركة.

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