«جمارك دبي» تطلق «البازار الرمضاني» لدعم الأيتام

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت جمارك دبي ضمن مبادراتها المجتمعية في شهر الخير مبادرة «البازار الرمضاني» لدعم الأيتام في دولة الإمارات بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وجمعية دبي الخيرية، حيث سيُخصص جزء من ريع مبيعات البازار إلى الأيتام.

وافتتح البازار الرمضاني الذي يُشرف عليه فريق المبادرات المجتمعية بإدارة المراكز الجمركية البحرية، أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وحضر الافتتاح عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي، ووفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ضم أحمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، والدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، ومحمد ضاحي، مدير إدارة المشاريع الخيرية، وأحمد المنصوري، مستشار التواصل الحضاري، ومروان الشحي، المستشار القانوني مدير إدارة الشؤون القانونية، وعدد من رؤساء الأقسام بالدائرة.

وقال الدكتور حمد الشيباني: إن مشاركة «الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» في المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه تنمية العمل الخيري بالدولة، لتحقيق رؤيتنا الريادية الإسلامية المستدامة.

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