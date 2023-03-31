شركات ناشئة تعرض حلولاً بيئية مبتكرة أمام وزارة التغيّر المناخي

المصدر: الشارقة - البيان

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تقديراً لجهوده في دعم بيئة مستدامة للأعمال وتنمية مواردها، استضاف «مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)»، في مقره الرئيسي، الاجتماع الفصلي الأول لـ«مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي» برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وبحضور وفد من الوزارة وأعضاء المجلس.

حيث وقفوا ضمن برنامج الاجتماع على آخر التطورات في مجالي الاستدامة وتغير المناخ، وناقشوا مع (شراع) وعدد من رواد الأعمال سُبل تعزيز الابتكار في المجالات الحيوية المختلفة بدولة الإمارات.

ورحبت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ«مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)»، بوفد المجلس الذي اعتمد مجلس الوزراء قرار إنشائه في مايو الماضي.

متضمناً ممثلين من وكلاء وزارات الصحة، والاقتصاد، والتربية والتعليم، والصناعة، والطاقة، إلى جانب مديري الدوائر والبلديات في إمارات الدولة السبع، وأكدت المدفع أهمية هذه الاستضافة لما تعكسه من حرص القائمين على (شراع) في تقديم نموذج رائد في القيادة والابتكار والاستدامة على مستوى الدولة وسائر المنطقة.

حلول مبتكرة

وخلال الاجتماع، استعرضت خمس شركات ناشئة، دعيت من قبل (شراع) لحضوره، حلولها المبتكرة في مجالات التقنية البيئية والصناعات الصديقة للبيئة أمام الحضور.

حيث قدمت نظرة شاملة على مبادرات الاستدامة المتطورة التي يعمل مركز (شراع) على تطويرها وتنفيذها، ودعم الشركات الناشئة في هذه المجالات سعياً لتقليل الآثار الجانبية والمخلفات الضارة بالبيئة، الناجمة عن عمليات الإنتاج في المجالات المختلفة، إضافة إلى جهود حماية الموارد والمحافظة عليها.

عروض

وفي هذا الجانب، قدمت «Manhat» (مانهات)، الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة، تقنية «تقطير المياه الطبيعية» المحمية ببراءة اختراع ، فيما استعرضت «FortyGuard» (فورتي غارد)، الشركة المتخصصة في رصد درجات الحرارة الخارجية في الهواء الطلق، رؤاها وأفكارها الخاصة لمساعدة عملائها على تحسين إدارة الطاقة وحماية البيئة.

وعرضت «Palmade» (بالميد)، الشركة المصنعة لأدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدة والمصنوعة من مواد طبيعية، حلاً مستداماً لمشكلة بيئية عالمية، فيما استعرضت شركة «Kyma» (كايما)، نماذج من منظف الأرضيات الذي تنتجه على شكل أقراص مصنوعة من مواد صديقة للبيئة ، كما عرضت (كليفر هارفيست)، حلولها المبتكرة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال المشاريع والبرامج التنبؤية للحصول على مصادر مستدامة.

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