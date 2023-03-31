6 شروط لمنح تراخيص مزاولة نشاط النقل البري في الإمارات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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ترتبط مزاولة نشاط النقل البري في الإمارات بالحصول على ترخيص من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم النقل البري والقرارات الصادرة تنفيذاً له، فيما تم تحديد 6 شروط لمنح تراخيص مزاولة النشاط تتضمن أن يكون طالب الترخيص مواطناً.

نقل آمن

وتشتمل الشروط أن تكون وسيلة النقل البري مجهزة بوسائل السلامة، ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن، كما يجب أن يملك أو يستأجر طالب الترخيص وسيلة النقل البري حسب النشاط المطلوب الترخيص له.

بالإضافة إلى توافر المعايير الفنية والإدارية اللازمة لمنح الترخيص، وصولاً إلى الحصول على موافقات السلطة المختصة، والالتزام بأي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

من جهته أسهم قانون النقل البري الذي أصدرته الدولة في تعزيز مكانتها في هذا المجال وريادتها عالمياً في النقل البري وجودة الطرق، وتحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة مع الحفاظ على البيئة لتحقيق توازن تام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نظام نقل عالمي متميز ومستدام يواكب السباق التنموي والاقتصادي والتجاري والسياحي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدولة.

بطاقة تشغيلية

ويُلزم قانون النقل البري ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة النشاط، وكل من يعمل في مجال النقل أن يحمل بطاقة تشغيلية، وهو ما يسهم في تذليل المعوقات على الطرق الاتحادية، التي تشهد اكتظاظاً بوسائل النقل البري من الشاحنات والسيارات الخفيفة.

حيث أسهم القانون في توفير أماكن لوقوف الحافلات والشاحنات وتشغيلها في ساعات الذروة بما يسهم في تحقيق عناصر الأمن والسلامة على الطريق وسلامة الشاحنات أثناء نقل البضائع.

فيما يلعب القانون دوراً في تنظيم قطاع النقل البري وترخيص وتسجيل الشاحنات والحافلات، بحيث تصبح هناك إحصاءات دقيقة بأعدادها وملاكها وأنواعها، إضافة إلى أنه ينظم حماية البيئة في ظل زيادة أعداد هذه الوسائل على طرق الدولة.

تطور عالمي

وتمتلك دولة الإمارات مرافق نقل وبنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، لتدعم النمو المستدام الذي حققته في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية .

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